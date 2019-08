Ferrari 812 Superfast: un progetto digitale la ipotizza in Rosso Dino

La potente Ferrari 812 Superfast può essere configurata in diverse colorazioni e inoltre ci sono varie tonalità di rosso fra cui scegliere come Rosso Scuderia, Rosso Corsa, Rosso Mugello, Rosso Fiorano e anche la speciale Rosso 70 anni.

Come molti di voi sicuramente avranno notato, manca all’appello la colorazione Rosso Dino. Questa tonalità è dedicata al figlio di Enzo Ferrari che si chiamava, appunto, Dino. La particolare colorazione è stata usata su diverse vetture di Maranello come ad esempio la 246 GT Dino e la 365 GTB/4 Daytona.

Ferrari 812 Superfast: l’unico rosso a mancare all’appello è quello dedicato al figlio di Enzo Ferrari

Tale colore, inoltre, è stato utilizzato per diversi anni e recentemente è comparso su 458 Speciale di James May, California T, F12berlinetta e persino su LaFerrari. In questo articolo, però, vi proponiamo un esemplare della Ferrari 812 Superfast rivestito completamente in Rosso Dino.

La brutta notizia è che si tratta solo di un progetto digitale realizzato da CarLifestyle e pubblicato su Instagram. Oltre che sulla carrozzeria, questo particolare colore è presente anche sui sedili, sul cruscotto, sulle portiere e su altre zone dell’abitacolo.

Naturalmente, questo progetto dividerà un po’ gli utenti in quanto ci sono i puristi che amano i classici colori proposti dal cavallino rampante per la sua Ferrari 812 Superfast (es. Giallo Modena, Bianco Avus, Blu Pozzi ecc) e quelli che potrebbero apprezzare questo Rosso Dino. In ogni caso, la Gran Turismo è riuscita a mantenere intatto il suo design sportivo, aggressivo ed elegante.

Vi ricordiamo che la super GT viene prodotta dalla storica casa italiana a partire dal 2017. Nello stesso anno venne presentata durante il Salone di Ginevra come erede della F12berlinetta.

Abbiamo di fronte una supercar che è stata frutto di un’evoluzione stilistica, tecnica e concettuale rispetto alla vettura che sostituisce. Sotto il cofano troviamo il potente motore F140 GA. Si tratta di un V12 da 65° da 6.5 litri che sviluppa un potenza di 800 CV a 8500 giri/min e 718 nm di coppia massima a 7000 giri/min.