Fiat Doblò 2020 ottiene un nuovo motore diesel nel Regno Unito

Fiat Professional ha deciso di aggiungere un nuovo motore entry-level alla gamma MY 2020 del Fiat Doblò dedicata al Regno Unito. Ora, il veicolo può essere ordinato con il nuovo turbodiesel MultiJet da 1.3 litri con potenza di 80 CV. Si tratta di una versione depotenziata dell’attuale MultiJet 1.3 da 95 CV (ancora disponibile nella gamma).

Assieme a queste due motorizzazioni, il Fiat Doblò 2020 può essere scelto in UK anche con il propulsore MultiJet 1.6 da 105 e 120 CV. L’introduzione del nuovo powertrain ha permesso a Fiat Professional di abbassare il prezzo di partenza del veicolo. Ora, infatti, parte da 15.995 sterline IVA esclusa (circa 17.676 euro). Purtroppo, non sono stati rilasciati altri dettagli sul nuovo propulsore.

Nuovo Fiat Doblò: la versione entry-level ha permesso di calare il prezzo

Nel mercato britannico, il Fiat Doblò 2020 viene proposto in 4 diversi allestimenti: Standard, SX, Tecnico e Sportivo. La versione Standard prevede il nuovo pacchetto Eco che aggiungere Start & Stop, alternatore intelligente e pompa del carburatore controllata elettronicamente.

L’obiettivo del pacchetto Eco è quello di far risparmiare energia e garantire una maggiore efficienza di carburante. L’allestimento SX introduce una porta scorrevole sul lato, specchietti retrovisori colorati e sedile del conducente regolabile in altezza.

La versione Tecnico, invece, offre aria condizionata, cruise control, navigatore satellitare e sensori di retromarcia. Infine, l’allestimento Sportivo del nuovo Fiat Doblò prevede cerchi in lega da 16” completamente neri e specchietti retrovisori esterni con chiusura elettronica e funzione di riscaldamento.

Proprio come detto in precedenza, i clienti inglesi interessanti possono scegliere tra diverse versioni: Cargo, Maxi Cargo, Cargo XL, Passenger, Maxi Passenger, XL Passenger, Crew Van, Work Up e Maxi Platform.

Fiat Professional sostiene che il Fiat Doblò 2020 propone l’area di carico migliore della categoria (fino a 5,4 m³) e un carico utile leader della classe fino a 1 tonnellata.