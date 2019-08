Jeep Gladiator Rubicon: ecco un esemplare con motore Hellcat da 148.000 dollari

Un concessionario del Phoenix, in Arizona, propone in vendita un particolare Jeep Gladiator Rubicon dotato di un motore Hellcat V8 da 707 CV proposto ad un prezzo di 147.992 dollari.

In base alle foto postate su Facebook, possiamo vedere come la sostituzione del propulsore sia stata fatta in maniera impeccabile e senza alcuna sbavatura. L’elenco delle componenti installate da America’s Most Wanted 4×4 sono abbastanza impressionanti.

Jeep Gladiator: uno speciale esemplare Rubicon equipaggiato dal potente propulsore da 707 CV

Secondo l’annuncio pubblicato sul social network, lo speciale Jeep Gladiator Rubicon dispone di:

Hellcat Crate Engine

Hellcat Heavy Duty Transmission Package

Hellcat Accessory Drive

Hellcat Air Conditioning w/ Mandrel Bent Lines

Hellcat Rear Sump Oil Pan Conversion Kit

Hellcat Jeep Oil Filter Adapter Kit w/ Oil Cooler

Hellcat Jeep Exhaust Manifold Kit

Hellcat Engine Cradle Kit w/ Motor Mounts

Hellcat Starter

Hellcat Cold Air Intake Kit

Hellcat Power Steering Cooler w/ Fluid Supply Lines

Hellcat Auxiliary Fuel Pump Kit w/ Fuel Lines, Regulator and Fuel Filter

Hellcat Smooth Boost Valve Controller (Boost Adjustability)

Hellcat Aluminum Radiator

Hellcat Supercharger Cooling Stack w/ Intercooler, Bosch High Flow Pump, Coolant Reservoir and fluid supply lines.

Hellcat Stainless Steel 3.5″ Complete Exhaust System w/ Federally Compliant Catalytic Converters and Muffler

Hellcat Powertrain Control Module w/ Proprietary Engine Calibration

Security Gateway Bypass Module w/ Complete Body Control Accessibility

Hellcat Windshield Washer Jug w/ Pump Harness

Hellcat Jeep Powertrain Harness

Hellcat Jeep Transfer Case Input Support Housing

Internamente troviamo dei sedili in pelle pronti per essere sporcati. Finora, il pick-up ha percorso solo 2343 km e arriva con ammortizzatori Falcon sulla parte anteriore e Fox su quella posteriore, una barra stabilizzatrice Yeti e cerchi Black Rhino da 22” con pneumatici Nitto Grappler da 37”.

Il concessionario afferma che la garanzia originale Jeep è ancora in vigore, anche se il marchio di FCA non garantisce assistenza a parti di ricambio aftermarket. Il prezzo richiesto dal venditore per questo Jeep Gladiator Rubicon non è molto giusto in quanto non ci si può mai aspettare di ottenere tutti i soldi spesi per le componenti aftermarket e la manodopera.

La versione Rubicon del nuovo pick-up della casa automobilistica americana parte da 43.545 dollari mentre il kit proposto da America’s Most Wanted 4×4 costa 58.850 dollari.