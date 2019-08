Mick Schumacher non è ancora sicuro del debutto in Formula 1 la prossima stagione

Mick Schumacher ha ammesso di non essere sicuro che correrà in Formula 1 in futuro, ma non vede l’ora di diventare campione del mondo in Formula 2. Schumacher Jr, figlio del sette volte campione del mondo di F1, Michael Schumacher, è stato vittorioso nella gara che si è corsa all’Hungaroring. Il giovane tedesco è membro dell’Accademia Ferrari e ha già testato la versione 2019 della Ferrari F1 e anche dell’ Alfa Romeo Racing.

Tuttavia, è ancora incerto se sarà pronto a fare il passo verso la F1 se verrà chiamato alla fine di questa stagione. “Penso che solo il tempo potrà dire cosa accadrà”, ha detto Mick Schumacher a Racer . “Ovviamente ottenere la prima vittoria in F2 è una cosa grandiosa. Devo ancora lavorare molto su me stesso. Se andrò in F1 il prossimo anno o tra due o tre anni, non lo so. Solo il tempo può dirlo. Farò del mio meglio per cercare di imparare il più possibile in modo che quando farò il primo passo, sarò pronto “.

La vittoria di Schumacher non è stata facile con la pressione del rivale Nobuharu Matsushita. Il tedesco però ora che è arrivata la sua prima vittoria, è fiducioso sul fatto che avrà a un maggiore successo per il resto della stagione. “Penso che sia vero che la prima vittoria è la più difficile, ma ovviamente una volta ottenuta la vittoria, ciò ti dà molta fiducia”, ha continuato. “Ti dà molta fiducia per passare al livello successivo, soprattutto per arrivare nel migliore dei modi alla fine della stagione. È positivo che l’abbiamo fatto in un modo che non credo sia facile, perché abbiamo avuto molta pressione, non solo da Nobu, ma per tutta la stagione.”