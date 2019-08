Rezvani Tank X: la Wrangler più cattiva che mai

L’anno scorso, abbiamo scoperto il Rezvani Tank X, un Jeep Wrangler altamente modificato con stile militare e spinto dal sovralimentato HEMI Hellcay V8. Ora, con la nuova generazione del suv, Rezvani è pronta a rinnovare lo sport utility vehicle più cattivo mai prodotto.

Mentre lo stile sembra richiamare molto il TANK X originale, in realtà il modello 2020 apporta numerosi cambiamenti. L’HEMI Hellcat V8 esce di scena e al suo posto arriva il sovralimentato HEMI Demon V8 da 6,2 litri del Dodge Challenger SRT Demon 2018 (anche della Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019), messo a punto per sviluppare 1.000 cavalli e 1.180 Nm di coppia. Questo rende il Rezvani TANK X il suv di produzione più potente al mondo. Nonostante i 1.000 cavalli, è stato progettato per rivelarsi funzionale nell’uso quotidiano.

Costruito partendo dall’ultimo Jeep Wrangler, il Rezvani Tank X arriva proprio come il Wrangler con quattro ruote motrici di serie, su ogni allestimento. Con le sospensioni Fox racing, l’assale Dynatrac è dotato di blocchi air-locker e compressore aria a bordo, alberi motore rinforzati, freni anteriori e posteriori Dynatrac ProGrip e pneumatici da 37”, che aumentano ulteriormente la capacità della Wrangler. Il Rezvani Tank X è equipaggiabile (su richiesta) con ammortizzatori interni Fox racing 3.0 più efficaci.

Rezvani Tank X: linguaggio dinamico

Esteticamente ispirato ai mezzi militari, il Rezvani Tank X assomiglia a un incrocio tra un Humvee e un veicolo blindato, diverso da qualsiasi altra auto stradale. La griglia aggressiva e le eleganti linee definite condividono somiglianze con il Tank in uscita. Una barra luminosa a LED sul tetto offre pure al conducente un sistema di illuminazione aggiuntivo. Inoltre, un grande cambiamento: Rezvani adotta le porte posteriori a battente montate frontalmente.

“L’obiettivo col Rezvani Tank X 2020 è stato di conferire dinamicità nel design e nell’assetto, migliorare la guida e le sospensioni, integrare interni lussuosi e superare i 1.000 cavalli a vapore, in un’auto facile da utilizzare nel quotidiano”, afferma il CEO Ferris Rezvani.

All’interno, Rezvani Tank X mantiene il layout familiare del cruscotto Wrangler (JL) e la console centrale, mentre il resto degli interni viene revisionato. I clienti possono personalizzare completamente l’abitacolo con diverse configurazioni di pelle, stili di seduta, cuciture, ricami dei sedili personalizzati e colore del quadro strumenti. È disponibile un confortevole pacchetto in pelle cucito a mano, sia per guidatore sia per passeggeri: i sedili sono in pelle, i rivestimenti interni in pelle scamosciata.

Protegge dagli impulsi elettromagnetici

Il Tank X può anche essere protetto dagli impulsi elettromagnetici (EMP). Testato presso una struttura di collaudo approvata dal Dipartimento della Difesa (DOD), è il primo dispositivo al mondo per l’intero sistema elettrico dei veicoli. Superiore agli standard militari, ripara dalle sovratensioni, una condizione che si viene a creare quando la tensione eccede quella per cui il sistema elettrico è stato progettato.

Tre tecnologie avanzate (con un design ancora in attesa di brevetto) a velocità straordinarie assicurano resistenza a oltre 40 attacchi, senza degrado. La prima è in grado di eliminare le scosse elettriche iniziali in cinquecento trilioni di secondo. Progettata per far fronte a frequenti esposizioni, la condivisione della carica scarica a terra l’elevata corrente elettrica entro un miliardesimo di secondo. È così robusto il Rezvani Tank X da sopportare oltre 100mila ampere e attivare lo scudo in meno di un miliardesimo di secondo, mantenendolo finché non espelle completamente la carica in eccesso.

Rezvani Tank X Caratteristiche, opzioni e prezzi (tutti i prezzi sono in dollari):

HEMI Demon sovralimentato da 6,2 litri – Standard

Sistema di scarico sportivo – Standard

Guida a sinistra – Standard

Cuscino riscaldante per il passeggero anteriore – $ 6.500

Sospensioni:

Ammortizzatori Fox da 4” 2.0 – Standard

RAS da 2,5” Remote Fox RAS – $ 3,500

Fox Extreme da 6” 3,0 – $ 12,500

Big Brake Kit con pinze a 8 pistoncini e rotori da 16” – Standard

Le pinze dei freni sono disponibili in bianco, argento, rosso, blu o nero

Pacchetti:

Differenziale posteriore Dana 60, gancio traino posteriore – $ 8.500

Pedane laterale: $ 2,500

Visione notturna termica – $ 6.500

Pacchetto di illuminazione interna – $ 2,500

Interni:

Rivestimento interni in pelle e Alcantara – $ 5,500

I colori inclusi in listino sono: nero, argento, rosso, cammello o personalizzato – nessun costo aggiuntivo

Sedili riscaldati – $ 500,00

Sedili di raffreddamento: $ 500,00

Ricamo personalizzato del sedile – $ 300,00

Stili dei sedili – Standard, Platini, Elegante, Gladiatore, F458 Malletage o F1 – Nessun costo

Colore cuciture sedile – nero – Standard

Colori opzionali: rosso, argento, blu o giallo – $ 500,00

Colore del quadrante – nero o bianco – Standard

Colori opzionali: grigio, rosso, arancione, giallo, blu, azzurro, verde o viola – $ 750,00

Infotainment:

Touchscreen Uconnect Infotainment da 7 “- Standard

Pacchetto audio premium – $ 4.500

4 altoparlanti Audison, amplificatore a 5 canali e subwoofer da 10”

Pacchetto audio Ultimate – $ 12.500

6 altoparlanti Focal, amplificatore a 4 canali, doppio subwoofer JL Audio con custodia personalizzata, con due amplificatori a rack

Telecamere laterali – $ 850,00

Videocamere Black Vue – $ 500,00

Accessori:

Copertura auto impermeabile – $ 850,00

Caricabatterie CTEK – $ 185,00

Locallizzatore veicolo – $ 450,00

Starry Night Headliner – $ 6.250

Cassaforte per console centrale – $ 950,00

Doppia batteria: $ 2,500

Serbatoio del gas (40 galloni) – $ 7.500

Protezione da impulsi elettromagnetici – $ 2,500

Colori esterni in lucido o satinato:

Angelo bianco perla

Stealth Grey

Argento metallico

Oceano blu

Star Orange

Star Yellow

Blu Navy

Rosso metallizzato lucido

Camouflage

Rame

Specchietti:

Neri metallici – $ 5.000

Personalizzati – $ 5.000

Il Rezvani Tank è in vendita al prezzo di 349mila dollari. Ma in listino si prevedono anche versioni equipaggiate con SRT 392 HEMI V8 da 6,4 litri a partire da $ 155.000, “Military Edition” e completamente blindate.

