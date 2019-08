Anche Fiat Panda completamente elettrica in futuro? l’ultima voce

Dopo la Fiat 500 del prossimo anno, secondo un rapporto dei media britannici nel 2023, anche Fiat Panda potrebbe arrivare sul mercato con un motore puramente elettrico. I due modelli fanno parte di un piano incentrato sul rinnovo dei due bestseller europei. Secondo le informazioni fornite da “Autocar” a luglio in una riunione di senior manager nel centro di progettazione a Torino di Fiat Chrysler, è stata decisa una nuova strategia di modello per l’Europa. Il CEO della Fiat, Olivier François, avrebbe dichiarato: “Abbiamo bisogno di più veicoli elettrici”.

Oltre alla 500 in versione elettrica, assisteremo all’arrivo sul mercato di una nuova 500X e di una 500 Giardiniera, queste però avranno solo una versione ibrida. Per quanto riguarda invece la futura Fiat Panda elettrica secondo Autocar si baserà sul concept Centoventi mostrato al Salone di Ginevra 2019. François ha affermato che la prossima generazione di Panda rimarrà molto fedele al modello attuale”. Questa dovrebbe arrivare nel 2021, mentre due anni dopo dovrebbe seguire la versione elettrica.

Per mantenere basso il prezzo di entrata, Fiat si affiderà a un concetto di batteria modulare, in cui la batteria di base può essere estesa come desiderato. “L’archiviazione della batteria costa molti soldi”, afferma François. “Ecco perché utilizziamo una batteria modulare che puoi aggiornare noleggiandola o acquistandola”. Sarà interessante vedere come Fiat Chrysler metterà in pratica questo concetto.