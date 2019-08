Frederic Vasseur: la relazione con Kimi Raikkonen funziona “perfettamente”

Il capo del team Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur, ha ammesso che il suo rapporto con Kimi Raikkonen sta andando a gonfie vele. L’esperto pilota ha siglato un accordo di due anni con la Sauber, che si è trasformata in Alfa Romeo per questa stagione. Il finlandese è attualmente ottavo in classifica e ha svolto un lavoro impressionante per il suo nuovo team, che è attualmente 7 ° nella classifica dei costruttori. Vasseur ha dichiarato ad Autosport : “Il vantaggio con Kimi è che prima di firmare l’anno scorso abbiamo avuto ore di discussioni, sulla squadra, sui punti positivi e negativi, dove potremmo migliorare, dove dobbiamo migliorare. “Siamo stati molto aperti su quale sia la reale situazione della scuderia.

Vasseur parla del suo rapporto con Kimi Raikkonen in Alfa Romeo

“E penso che ora non sia sorpreso quando abbiamo problemi perché lo sapevamo prima. Il 39enne ha goduto di una carriera di successo nello sport, che è stata completata dalla sua vittoria nel campionato nel 2007, e ha vinto un totale di 21 gare. “La cosa più importante per me è stata di assicurarmi che fosse coinvolto”, ha detto Frederic Vasseur “. Kimi Raikkonen si è più volte detto molto contento di essere approdato nel team in cui aveva iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2001.