Ram si aggiudica i Vehicle Satisfaction Awards 2019 di AutoPacific

Ram, spinto dalla potenza, dal lusso e dalle capacità del nuovo Ram 1500, è stato eletto come Highest Satisfaction Popular Brand (marchio più popolare con la soddisfazione massima) in occasione dei Vehicle Satisfaction Awards 2019 da AutoPacific. Nello specifico, il Ram 1500 2019 ha ottenuto il massimo dei voti nella categoria Light Duty Pickup. Non è finita qui perché anche altre auto di FCA hanno ricevuto dei riconoscimenti dalla società di ricerca.

In particolare, il Jeep Grand Cherokee ha vinto nella categoria Mid-Size SUV per il terzo anno consecutivo mentre negli ultimi 10 anni si è piazzata prima in questa categoria per 9 volte. La Dodge Challenger si è classificata prima nella categoria Sporty Car per il terzo anno consecutivo. Infine, la Chrysler Pacifica si è piazzata in prima posizione nella categoria Minivan.

Ram: il nuovo pick-up 1500 si conferma leader nella sua categoria

George Peterson, presidente di AutoPacific, ha riportato: “FCA ha svolto un lavoro eccezionale comprendendo e offrendo veicoli e funzionalità che soddisfano i consumatori. Lo hanno fatto di fronte a una forte concorrenza e a un ambiente di vendita al dettaglio stimolante”.

AutoPacific consegna i premi analizzando 32 aspetti differenti che vanno dal design degli interni fino alle prestazioni di guida. I riconoscimenti vengono dati in base alle risposte di oltre 50.000 proprietari di auto e pick-up leggeri raccolte nel 2019.

Il nuovo Ram 1500 è il punto di riferimento nel segmento pick-up in termini di durata, tecnologia, efficienza e praticità. Il modello dispone di un motore Hemi V8 da 5.7 litri abbinato al sistema eTorque che offre una migliore efficienza in termini di consumi, anche nella configurazione con propulsore V6.

All’interno troviamo il sistema di infotainment UConnect con display touch da 12 pollici. Fra i sistemi di sicurezza attiva troviamo cruise control adattivo, avviso di collisione frontale, monitoraggio dei punti ciechi e altro ancora. Il Jeep Grand Cherokee è il SUV più premiato di sempre con il suo sistema di sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain.

Con la gamma 2019, Dodge ha portato sul mercato la seconda Challenger più potente di sempre dopo la Demon, prendendo spunto proprio da quest’ultima: la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye. Infine, la Chrysler Pacifica ha reinventato il segmento minivan offrendo un livello senza precedenti di funzionalità, versatilità, tecnologia e stile. Nota di merito va alla versione ibrida che permette di viaggiare anche completamente in elettrico.