Sebastian Vettel afferma che la Ferrari “manca di carico aerodinamico”

Sebastian Vettel ritiene che la mancanza di carico aerodinamico sia il motivo principale per cui la Ferrari non è stata in grado di ottenere una vittoria nel 2019, nonostante si sia avvicinata in alcune occasioni. Vettel si è avvicinato a una vittoria in Canada, negata dai commissari e da Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc è stato vicino alla vittoria sia in Bahrain che in Austria. Durante i test invernali la Ferrari sembrava avere il pacchetto complessivamente migliore, ma la Mercedes è andata molto meglio durante la stagione e la Red Bull ha anche ottenuto un paio di vittorie grazie a Max Verstappen.

Secondo GPToday.net, Sebastian Vettel ha dichiarato: “Ovviamente abbiamo notato la nostra tendenza a essere più veloci degli altri nei rettilinei e paghiamo il prezzo negli angoli. Penso che abbiamo un’auto efficiente ma ci manca il carico aerodinamico complessivo, quindi queste due cose si sommano per spiegare perché a volte siamo su, a volte giù”.

“Ma sento che stiamo facendo progressi. Il Bahrein è stato un estremo in cui tutto ha funzionato abbastanza bene. Charles è stato molto competitivo per tutto il weekend. Dopo di ciò, abbiamo faticato a ripeterlo per un po’. Il Canada è stato più semplice, in Austria e a Hockenheim, penso in termini di efficienza e potenza limitati, siamo stati in grado di fare la differenza più che in altri luoghi”, ha concluso il pilota tedesco