Jeep Wrangler: ecco la nuova griglia Vector ProSeries LED per il fuoristrada

Oracle Lighting ha presentato nelle scorse ore una particolare e nuova griglia per la Jeep Wrangler chiamata Vector ProSeries LED. Si tratta di una griglia composta da varie luci a LED personalizzate, fari abbaglianti DOT, luci di marcia diurna e luci di guida quadruple migliorate.

Secondo Oracle Lighting, la griglia non solo dà un nuovo look alla Wrangler JL ma fornisce maggior visibilità ai conducenti. Se ciò non bastasse, la stessa griglia può essere installata anche sulla Wrangler JK 2017-2018 e sul Gladiator JT 2020.

Jeep Wrangler: Oracle Lighting presenta una nuova griglia a LED

L’esemplare dell’iconico fuoristrada che vi proponiamo in foto dispone di travi regolabili indipendentemente e inoltre i fari anabbaglianti sono separati in due singole unità (Driving Beam e Low Beam).

Justin Hartenstein, direttore product development di Oracle Lighting, ha detto: “Oracle Lighting non potrebbe essere più soddisfatto del lancio ufficiale del nuovo Oracle Vector ProSeries Jeep Wrangler JL. Il design di Vector è una svolta lungimirante sull’aspetto della JL, offrendo allo stesso tempo più funzionalità, sicurezza e visibilità per i conducenti, specialmente nelle piattaforme di sollevamento”.

Hartenstein continua dicendo: “Il Vector rappresenta il forte impegno della nostra azienda nel fornire soluzioni di illuminazione progettate dagli americani che aiutano i consumatori a ottenere il massimo dai loro veicoli facendo ciò che amano”.

In totale, la griglia Vector ProSeries LED propone 24 Luxeon ZES LED che assieme emettono 4000 lumen di luminosità. Tuttavia, la caratteristica distintiva della griglia sono i DRL dinamici migliorati che racchiudono oltre 200 LED presenti all’interno di una lenta scura.