“Kimi Raikkonen guida senza istruzioni”, afferma il team manager di Alfa Romeo

Kimi Raikkonen è di gran lunga il pilota di Formula 1 più esperto sulla griglia attuale. Mentre si avvicina ai 40 anni, il pilota finlandese ha provato quasi tutto in pista. Il manager del team Alfa Romeo Beat Zehnder era alla Sauber quando Raikkonen si unì nel 2001 e oggi è ancora nella squadra. Zehnder è in grado di identificare fino a che punto il campione del mondo 2007 sia migliorato da quando Raikkonen aveva 21 anni.

Rivela che Raikkonen non prende nessuna istruzione da lui prima delle gare. “Kimi guida senza istruzioni. Kimi fa tutto da solo, capisce tutto. Gli ingegneri discutono tra loro se dobbiamo cambiare le impostazioni del motore, ma proprio in quel momento, Kimi lo cambia da solo. Sa cosa ha da fare e quando “, Zehnder ha dichiarato ad Auto Motor und Sport.

Raikkonen non stava raggiungendo i migliori risultati durante le prime gare della stagione, ma nelle ultime cinque gare i risultati sono migliorati. Nella sua Alfa Romeo, Raikkonen ora sempre più spesso finisce in zona punti. Solo nel bagnato Gran Premio di Germania il pilota finlandese ha chiuso senza punti per la prima volta dal Gran Premio del Canada. Zehnder ha anche dichiarato: “Lo abbiamo deluso un po’ all’inizio della stagione. Ma ora sta migliorando sempre di più”, ha aggiunto Zehnder.