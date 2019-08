Jeep Cherokee 2014: alcuni esemplari richiamati per un problema alla frizione

Fiat Chrysler Automobiles ha emesso un richiamo per alcuni esemplari di Jeep Cherokee KL del 2014 per un possibile blocco della frizione durante la guida.

In particolare, nell’avviso di richiamo, la casa automobilistica americana riporta che il passaggio a folle potrebbe causare una perdita inaspettata di potenza, provocando un incidente e compromettendo la sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada.

Jeep Cherokee: oltre 2000 esemplari del MY 2014 richiamati da FCA

Gli esemplari del SUV americano interessati sono in totale 2263 e sono stati venduti tutti in Australia dal 1 febbraio 2014 fino al 1 gennaio 2018. Il braccio destro australiano di FCA contatterà via e-mail i proprietari dei modelli interessati e li consiglierà di recarsi presso il concessionario autorizzato più vicino per riprogrammare l’unità di controllo della trasmissione in maniera completamente gratuita.

La Jeep Cherokee è arrivata nel mercato australiano ad inizio giugno 2014 in 4 diversi allestimenti: Sport, Longitude, Limited e Trailhawk. Inoltre, Jeep ha proposto il suo SUV in 3 diversi motori tra cui benzina e diesel e a scelta con trazione anteriore e integrale. Tutti i modelli dispongono di un cambio automatico a 9 rapporti progettato da Jeep ma prodotto dall’azienda tedesca ZF.

La gamma parte con la Cherokee Sport dotata di un motore benzina a 4 cilindri Tiger Shark Multi Air II da 2.4 litri con potenza di 176 CV e 229 nm di coppia massima fino ad arrivare al modello Limited equipaggiato da un powertrain diesel a 4 cilindri da 2 litri da 170 CV e 350 nm oppure benzina a 6 cilindri da 3.2 litri.

Per chi cercava qualcosa di più orientato all’off-road, poteva acquistare la Jeep Cherokee Trailhawk, disponibile esclusivamente con propulsore a 6 cilindri abbinato al sistema Active Drive Lock. Fra le caratteristiche incluse di serie c’erano cerchi in lega da 17”, luci di marcia diurna a LED, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, 7 airbag, display touch da 5 pollici e altro ancora.