Nuova Jeep Wrangler arriva finalmente in India

Jeep ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in India della nuova Jeep Wrangler al prezzo di 63,94 lakh (circa 79.797 euro). Il nuovo fuoristrada sarà disponibile solo nella versione Unlimited a 5 porte e inoltre sarà venduto nel mercato indiano come modello CBU (Completely Built Unit).

Dal punto di vista estetico, la Jeep Wrangler 2019 dispone del tradizionale aspetto da 4×4 ma con nuovi elementi di design moderni. Ad esempio, sulla parte frontale troviamo l’iconica grigia a 7 barre abbinata a dei fari a LED rotondi.

Jeep Wrangler 2019: disponibile solo con motore turbo benzina da 2 litri

Il model year 2019 del fuoristrada dispone di un abitacolo aggiornato con un display touch da 8.4 pollici per usare al meglio il sistema di infotainment UConnect e i servizi Android Auto e Apple CarPlay visto che ne è presente il supporto.

Oltre a questo, è possibile controllare altre funzionalità della vettura come ad esempio il climatizzatore bi-zona. La cabina a 5 posti della nuova Jeep Wrangler presenta dei rivestimenti in pelle premium e un cruscotto ben attrezzato dotato di un trattamento in pelle soft-touch con cuciture bianche a contrasto.

Kevin Flynn, presidente e CEO di FCA India, ha detto: “Siamo lieti di presentare il leggendario Jeep Wrangler completamente nuovo ai nostri clienti indiani che lo hanno atteso con impazienza. L’iconico Wrangler è un veicolo importante per noi da avere nel nostro portafoglio in quanto portabandiera dei valori di Jeep ed è parte della illustre storia del marchio da quasi otto decenni, in tutto il mondo e in India dalla sua introduzione nel 2016”.

Rispetto alla precedente generazione, la nuova Jeep Wrangler è notevolmente più leggera. Infatti, le porte, il cofano e i parafanghi sono realizzati in alluminio mentre il corpo resta in acciaio. Il bloccaggio dei differenziali ora può essere attivato tramite la pressione di un pulsante posto sulla console centrale.

In India, la casa automobilistica americana propone solo l’opzione con motore turbo benzina da 2 litri e solo con cambio automatico a 8 rapporti.