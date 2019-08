La Ferrari punta alla prima vittoria stagionale del 2019 a Spa

All’inizio della pausa estiva, la Ferrari è ancora a zero vittorie nel 2019. Il caposquadra Mattia Binotto farà in modo che il team si prepari in modo ottimale per il Gran Premio del Belgio, in modo da poter vincere. La Ferrari è stata molto vicina alla vittoria tre volte nel 2019. Charles Leclerc era sulla buona strada per la vittoria in Bahrein quando è sorto un problema di alimentazione. In Canada, Sebastian Vettel ha ricevuto una penalità di tempo controversa, che lo ha costretto a ricadere in seconda posizione, mentre Leclerc in Austria è stato superato nella fase finale da uno scatenato Max Verstappen .

La Ferrari ha avuto difficoltà in Ungheria, perché la SF90 ha una mancanza di carico aerodinamico. Sul rettilineo, tuttavia, il team ha un vantaggio di velocità massima, rendendolo il favorito per le gare di Spa-Francorchamps e Monza, dove si svolgono le prime due gare dopo la pausa estiva. Binotto ha buone speranze per quelle gare. “Dovremmo essere più competitivi lì. Tuttavia, non verranno offerti regali e tutti i nostri concorrenti saranno forti e cercheranno di superarci”, ha dichiarato il capo del team Binotto in Ungheria. “La situazione sarà diversa rispetto a Budapest. Dovremo prepararci in modo ottimale per almeno tentare di raggiungere la nostra prima vittoria dell’anno”.