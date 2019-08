Charles Leclerc identifica il motivo per cui ha problemi con le gomme

Charles Leclerc ritiene che i problemi che sta affrontando per quanto riguarda la durata delle gomme dipendono dal suo stile di guida, che definisce aggressivo. Il pilota monegasco sembrava pronto per il suo sesto podio in F1 al Gran Premio di Ungheria, domenica, per poi essere sorpreso e sorpassato dal compagno di squadra Sebastian Vettel negli ultimi giri, a causa della durata superiore delle gomme del tedesco.

Il pilota della Ferrari ritiene che i problemi che sta affrontando con le gomme dipendono dal suo stile di guida

Le qualifiche sono state un punto di forza per Leclerc, che ha conquistato due pole position e ha superato Vettel nelle qualifiche in occasione delle ultime cinque gare. Ai microfoni di RaceFans.net , il giovane monegasco ha dichiarato: “Ho lottato di più e ho più degrado delle gomme rispetto a Seb. Quindi credo che probabilmente provenga anche dal mio modo di guidare, forse sto guidando un po’ troppo aggressivamente in gara. “Dobbiamo capire, analizzare e cercare di migliorare per le prossime gare.

“Mi mancava il ritmo alla fine del primo stint e alla fine del secondo stint, principalmente a causa del degrado delle gomme. Quindi non lo so, sono alcune gare che sono abbastanza veloce nelle qualifiche ma alla fine delle gare faccio un po’ fatica. “Devo capire se devo aggiustare un po’ il mio modo di guidare. Ma probabilmente c’è anche un po’ di guida per cercare di risparmiare le gomme in gara. ”