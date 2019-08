Alfa Romeo Racing: le dichiarazioni dopo il GP d’Ungheria

Ecco cosa hanno detto i principali protagonisti del team Alfa Romeo Racing dopo il Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria che si è corso ieri 4 agosto 2019. Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing e CEO Sauber Motorsport AG: “È stata una gara a due tempi per la squadra. Kimi ha fatto davvero bene a guidare una gara pulita e resistere alla pressione di Bottas negli ultimi giri. Il settimo posto è stato il massimo a cui potevamo aspirare oggi, quindi possiamo essere soddisfatti di questi punti. Per quanto riguarda Antonio Giovinazzi, partire dalla P17 significava che avrebbe sempre lottato su questa pista e un problema con la sua prima serie di pneumatici significava che non aveva avrebbe la possibilità di fare progressi in gara. ”

Il pilota di Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen ha invece dichiarato: “Beh, è ​​stato un Gran Premio abbastanza buono per me. La macchina si è comportata benissimo, ho fatto un buon lavoro nel primo giro e sono rimasto senza problemi e poi abbiamo avuto una velocità persino migliore della McLaren, ma era impossibile superare. Nel complesso non posso essere troppo deluso. Prenderò i punti e andrò avanti. Non vedo l’ora di trascorrere le vacanze estive con la mia famiglia, ma sono anche felice per tutte le persone del team, poiché lavorano sodo e meritano un po’ di tempo libero “.

Antonio Giovinazzi giunto 18 esimo invece ha dichiarato: “Oggi è stata una gara molto deludente per me. Ho avuto contatti durante il giro di apertura, quando sono stato schiacciato tra due macchine alla prima curva e ho avuto un problema con il mio primo set di pneumatici che mi ha costretto a tagliare il mio primo stint molto più breve di quanto pensassimo. È stato un peccato terminare la prima parte della stagione in questo modo, soprattutto perché nelle ultime gare avevamo mostrato un buon ritmo, ma è stato un altro giorno in cui non siamo riusciti a trasformare il nostro potenziale in qualcosa di positivo. Almeno adesso abbiamo delle ferie, un’opportunità per fare il reset durante la pausa estiva e tornare a fare molto meglio nella seconda parte della stagione. La prima metà della mia stagione non è stata l’ideale, ma posso essere fiducioso per il miglioramento che abbiamo avuto. È stata una montagna russa, ma continuerò a lavorare sodo per migliorare “.