Auto elettriche autonome: presto le prime colonnine di ricarica automatiche

Electrify America e Stable hanno deciso di dar vita ad una collaborazione con lo scopo di realizzare la prima stazione di ricarica rapida robotizzata in corrente continua a San Francisco destinato alla auto elettriche autonome. Come potete ben immaginare, quindi, la gestione non verrà affidata a persone.

Il nuovo progetto, chiamato Cycle 2, prevede dei programmi sperimentali dimostrativi di ricarica completamente autonoma con lo scopo di entrare in possesso delle giuste informazioni per progettare al meglio delle nuove stazioni di ricarica autonoma.

Auto elettriche autonome: Electrify America e Stable danno vita a un progetto interessante

Tutti i dati che si otterranno dal primo impianto consentiranno a Electrify America e Stable di valutare i modelli di business appropriati per i possessori di flotte autonome. All’interno della partnership, Electrify America metterà a disposizione i suoi sistemi di ricarica DC da 150 kW mentre Stable la sua tecnologia robotica.

Questo impianto permetterà di valutare hardware, rete, operazioni e fatturazione dei sistemi di ricarica con l’obiettivo di adattarli alle esigenze delle flotte autonome. Questo sarà il primo sito di ricarica autonomo commerciale di Stable e l’apertura è prevista per l’inizio del 2020.

Wayne Killen, Director, Charging Infrastructure Planning & Business Development di Electrify America, ha dichiarato: “I veicoli autonomi svolgeranno un ruolo importante nel futuro della guida, in particolare con le flotte, e le opzioni di ricarica su misura per veicoli elettrici a guida autonoma saranno fondamentali per sviluppare tale sforzo. Siamo entusiasti di collaborare con Stable per essere in prima linea nello sviluppo di tali soluzioni di ricarica”.

Il funzionamento di questa struttura avverrà in questo modo: il veicolo autonomo si parcheggerà nello spazio di parcheggio e il robot di Stable automatizzerà la connessione tra esso e il caricatore.

In merito a ciò, Rohan Puri, co-fondatore e CEO di Stable, ha detto: “Siamo orgogliosi di collaborare con Electrify America in questo primo passo per accelerare drasticamente l’elettrificazione e l’autonomia. I nostri modelli hanno mostrato notevoli miglioramenti nell’utilizzo della flotta e nel costo per miglio operativo quando i veicoli delle flotte sono abbinati a infrastrutture automatizzate in posizioni scelte strategicamente. A beneficio delle nostre città e, in definitiva del nostro pianeta, siamo entusiasti di presentare questo nuovo sito di ricarica insieme a Electrify America”.