Sebastian Vettel ha detto: “in Ferrari non possiamo essere felici” delle quali in Ungheria

Sebastian Vettel è rimasto deluso dal risultato della Ferrari nelle qualifiche all’Hungaroring che lo hanno lasciato quinto in griglia per la gara di domani in Ungheria, e il suo compagno di squadra Charles Leclerc in quarta posizione. La coppia Ferrari ha avuto un buon ritmo nel primo settore, ma non è riuscita a mantenerlo per un intero giro e non è stata in grado di competere con il ritmo scintillante di Max Verstappen e il duo Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Dopo la gara, Sebastian Vettel ha elogiato il carico aerodinamico della Red Bull. Ha detto a Sky Sports: “È dovuto al carico aerodinamico. Non credo che abbiano trovato nulla di nuovo qui, sono stati veloci già le settimane prima di venire qui.”

Tuttavia, la Red Bull ha dei punti deboli e Sebastian Vettel spera di poterne trarre vantaggio, aggiungendo: “Ovviamente hanno un po’ di svantaggio dal lato del motore, ma arrivando qui, il motore non è importante, quindi sapevamo che sarebbero stati forti e sapevamo che Mercedes sarebbe stata altrettanto forte, ma ovviamente non possiamo essere felici se non potremo lottare per la vittoria in gara. Molto dipenderà dalle gomme. Vedremo dunque come andranno le cose domani.”