Mercato auto in Italia: luglio si chiude con un -0,1%

Luglio 2019 si è chiuso con un calo dello 0,1% delle vendite auto in Italia. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, sono state immatricolate 152.800 esemplari, pur avendo un giorno lavorativo in più. Per quanto concerne le vendite fatte nei primi 7 mesi del 2019, purtroppo abbiamo ancora un dato negativo, con 1.235.698 vetture consegnate (-3,1% rispetto al periodo gennaio-luglio 2018).

Al primo posto troviamo Fiat con 34.337 unità vendute. Nonostante ciò, il marchio torinese di FCA ha registrato una diminuzione del 19,3% rispetto a luglio 2018. La percentuale di perdita passa al 13% nei primi 7 mesi dell’anno corrente, con 302.654 veicoli immatricolati.

Mercato auto: 152.800 esemplari venduti a luglio 2019

Al secondo posto troviamo Volkswagen con 25.370 auto vendute, ottenendo una crescita del 19,7%. Nel periodo gennaio-luglio, invece, il gruppo tedesco si è piazzato al terzo posto con 189.234 vetture vendute e registrando una crescita del 3%. PSA si è piazzata in terza posizione, crescendo del 13% a luglio (con 24.216 auto consegnate) e del 5% nel cumulato (con 201.067 esemplari venduti).

Riguardo il mercato dei carburanti, il diesel continua a perdere, registrando a luglio un -27,5%. Le ibride invece crescono, ottenendo un +8,8% e rappresentando il 5,7% del totale del mercato. Nei primi 7 mesi del 2019, invece, la crescita registrata è stata del 27,1%. Sempre nel mese scorso, si è registrato un aumento delle auto elettriche del 45,7% ma la quota totale del mercato resta bassa: 0,5% a 5912 veicoli dall’inizio dell’anno.

Per quanto concerne i segmenti, soltanto la categoria crossover ha registrato un aumento, raggiungendo una quota di mercato pari al 34,8% (e 32,8% nel periodo gennaio-luglio 2019). il segmento delle compatte, invece, ha subito un decremento del 40,7%.

Michele Crisci, presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), ha detto: “Stimiamo che per il 2019, il mercato delle auto dovrebbe raggiungere un totale annuo di 1.860.000 immatricolazioni circa, 50.000 unità in meno rispetto al 2018, con una flessione del 2,6%”.

Chiudiamo col proporvi la classifica della 20 auto più vendute in Italia a luglio 2019: