Gran Premio di Ungheria: programmazione e orari tv

Con ancora negli occhi l’assurda e dannatamente avvincente battaglia ad Hockenheim, nel week-end i piloti di Formula 1 tornano con un nuovo appuntamento: il Gran Premio di Ungheria. Uscite malconce dalla precedente gara, le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si riscatteranno? Max Verstappen agirà da guastafeste? E che ne sarà delle Ferrari? Dopo una partenza fulminante, Charles Leclerc ha chiuso settimana scorsa la gara in anticipo: scenderà in pista sicuramente affamato. Destino opposto per Sebastian Vettel, partito dal fondo in griglia e capace di conquistare un ammirevole secondo posto, quasi una vittoria. Ecco dove seguire il Gran Premio di Ungheria in tv e diretta streaming.

Gran Premio di Ungheria: dove seguire la gara in diretta tv e streaming

Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla “Sky Sport Tech Room”. E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo.

