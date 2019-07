ZF lavora a un motore elettrico con cambio a due rapporti

I motori elettrici sono in grado di proporre una quantità di coppia consistente già a zero giri, favorendo la ripresa e l’accelerazione. Oltre a questo, le auto completamente elettriche non dispongono di un cambio completo dato che il propulsore elettrico spinge in modo omogeneo in un campo di regimi molto più ampio.

In parole povere, è possibile raggiungere elevate velocità e avere spunto necessario nelle partenze sfruttando una trasmissione a singolo rapporto. Nelle scorse ore, però, ZF ha rivelato che sta lavorando su un powertrain elettrico abbinato a un cambio a due marce.

ZF: la seconda marcia si attiverebbe dopo i 70 km/h

Questo tipo di motore, secondo la famosa azienda tedesca, assicurerà un miglioramento dell’autonomia e una maggiore efficienza della vettura. Confrontando la versione con cambio monomarcia e quella con trasmissione a due rapporti della stessa auto, inoltre, emerge un 5% in più di autonomia.

In base alle informazioni fornite da ZF, la seconda marcia viene inserita nel momento in cui si raggiunge la velocità di 70 km/h circa, permettendo un risparmio di energia, soprattutto sulle strade extraurbane dove il motore funziona a regimi inferiori.

Si tratta dello stesso principio presente sui propulsori a combustione dove la marcia più alta consente al powertrain di “riposarsi”, assicurando una migliore percorrenza in autostrada e nei lunghi tratti.

Sempre ZF vorrebbe dotare il cambio di una prima marcia più corta per permette all’auto full electric di avere uno scatto più efficiente in partenza e di trainare rimorchi con più facilità.

La potenza erogata da un propulsore con doppia marcia sarebbe di ben 190 CV, quindi capace di adattarsi senza problemi a veicoli medi e compatti. Inoltre, è presente una centralina di controllo per la gestione intelligente delle scalate.

La centralina, grazie all’aiuto del navigatore satellitare, imposta automaticamente la modalità Eco per risparmiare energia in base alla distanza che c’è tra il veicolo e la colonnina di ricarica più vicina.