Multe: donna multata 126 volte in 4 mesi in provincia di Lucca

Una cittadina residente a Pietrasanta (provincia di Lucca, in Toscana) è stata multata ben 126 volte per aver attraversato 116 volte in 4 mesi una zona a traffico limitato senza avere il permesso di circolazione dovuto.

Se ciò non bastasse, le forze dell’ordine hanno multato sempre la stessa donna per vari divieti di sosta e superamento dei limiti di velocità. La somma complessiva delle infrazioni si aggira attorno ai 20.000 euro.

Multe: la somma totale delle infrazioni ammonterebbe a circa 20.000 euro

Non è tutto. I vigili di Pietrasanta hanno dovuto fare diversi appostamenti per verificare che la targa della vettura della donna fosse esatta e per rintracciarla. Come giustificazione, la cittadina ha detto che, la causa delle ripetute infrazioni, sarebbe dovuta ai varchi ZTL che non fossero così poi tanto attivi.

Le varie multe ricevute sono state anche confermate da Giovanni Fiori, comandante della Polizia Stradale di Pietrasanta, che ha dichiarato: “Sinceramente è la prima volta che ci capita una situazione come questa. Si può parlare di record per la nostra comunità. La signora pensava che i varchi non fossero così inflessibili”.

A meno di un ricorso, la donna dovrò pagare la multa per intero o rateizzarla. Fortunatamente, durante il passaggio fatto più volte nelle zone a traffico limitato, la donna non ha provocato danni ad altre auto e utenti della strada.