Alfa Romeo: beccato dallo stesso autovelox 5 volte in 5 giorni

Un conducente è stato sorpreso a infrangere il limite di velocità cinque volte in tre giorni dallo stesso autovelox. Patrick Joseph Smith, 19 anni, è stato beccato su una Alfa Romeo per la prima volta a 81 miglia orarie sulla A15 Sleaford Road ad Harmston, nell’incrocio tra Green Man Road e Tower Lane, il 16 ottobre dell’anno scorso. Più tardi, lo stesso giorno, il dispositivo lo ha registrato mentre andava a 121 miglia orarie – più del doppio del limite di velocità di 60. Smith, di Parklea, Ruskington, è stato quindi pizzicato a 114 miglia solo quattro giorni dopo dalla stessa telecamera. E registrato superando il limite due volte di più, raggiungendo la velocità di 113 e 121 mph il giorno dopo, il 21 ottobre.

Alfa Romeo: incontenibile ‘esuberanza’

Smith ha ammesso di aver commesso cinque reati per eccesso di velocità in cinque giorni presso il Lincoln Magistrates ‘Court. Multato per 1.310 collari, gli è stato vietato di guidare per due anni,

Parlando dopo il caso, John Siddle, della Lincolnshire Road Safety Partnership, ha dichiarato: “Questo guidatore ha mostrato chiaramente una totale incoscienza per sé stesso e gli altri utenti della strada, poiché si tratta di un sistema non a elevata precisione, altrimenti avrebbe persino superato le cifre fornite in tribunale. Per fortuna avrà due anni per riflettere sul suo comportamento al volante”.