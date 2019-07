Auto elettriche: in Norvegia nascono i primi segnali di disinteresse

La Norvegia si sta spostando sempre più verso l’elettrico. Christina Bu, segretario generale dell’Associazione Norvegese Veicoli Elettrici, ha detto, che entro la fine dell’anno, le immatricolazioni delle auto EV dovrebbero superare il 50% rispetto a quelle di altre tipologie di alimentazione.

Un rapporto pubblicato in Francia da Autoactu, però, rivela che i pedaggi urbani stanno aumentando anche per le auto elettriche. Ad esempio, un utente con 5 auto EV afferma di dover pagare adesso 15 dollari anziché 10 dollari. Inoltre, le soste gratuite e la ricarica gratis delle batterie nei parcheggi pubblici stanno pian piano scomparendo.

Auto elettriche: gli incentivi stanno scomparendo sempre di più in Norvegia

Lo stesso rapporto rivela, poi, che le corsie dei bus non possono essere più usate in alcuni tratti per via della presenza di troppe auto elettriche nelle ore di punta che provocano dei ritardi ai mezzi pubblici. La stessa cosa vale per le esenzioni fiscali che vengono messe sempre più in discussione nonostante il governo norvegese li abbia garantiti fino al 2021.

Bjart Holtsmark, ricercatore presso il Norwegian Institute of Statistics, ha detto: “In Norvegia abbiamo sovvenzionato le auto elettriche perché i loro livelli di emissioni di CO2 sono inferiori rispetto a quelle convenzionali. Ma ci sono molti altri costi sociali di cui tenere conto, come ingorghi e incidenti, indipendentemente dal tipo di auto”.

Gjensidige, la più grande compagnia assicurativa presente in Norvegia, riporta un aumento del 20% degli incidenti in cui sono coinvolte le auto elettriche rispetto a quelle a benzina e diesel per via dell’accelerazione molto più rapida.

Dunque, anche se le vetture full electric fanno bene all’ambiente, cominciano ad essere messe in discussione per altri fattori. Bisogna considerare, infine, che le entrate fiscali sono diminuite, con un calo di 2,6 miliardi di euro rispetto al 2007.