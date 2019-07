Veicoli commerciali leggeri: previste vendite per 2,76 milioni in Brasile nel 2019

Dopo aver stimato le immatricolazioni di nuove/i auto e veicoli commerciali a giugno nel mercato brasiliano (214.000 esemplari), IHS Markit, una nota azienda specializzata in ricerche di mercato, stima che saranno venduti 2,76 milioni di veicoli commerciali leggeri in Brasile in tutto il 2019.

Si tratta dell’ipotesi più alta fatta fino ad ora dalla società per quest’anno, che ricalcola ogni mese prendendo in considerazione l’indice SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate). La stessa indagine fatta da IHS Markit riporta anche le prospettive di vendita e di produzione di auto e veicoli commerciali leggeri in Brasile e Argentina nel 2019 e nel 2020.

Veicoli commerciali leggeri: IHS Markit ipotizza un aumento delle vendite nel mercato brasiliano

Lo stesso studio contiene, inoltre, delle previsioni da qui a due anni degli indicatori economici rilevanti come la variazione del PIL nazionale, l’inflazione, i tassi di interesse, il prezzo del barile e il tasso di cambio della valuta (real brasiliano/dollaro americano).

Detto ciò, l’azienda di ricerca prevede vendite in Brasile di 2,46 milioni di veicoli commerciali leggeri nel 2019 e di 2,96 milioni nel 2020. Negli stessi anni, invece, la produzione sarebbe pari a 2,78 milioni e 3,03 milioni. Per l’Argentina, le previsioni sono di 510,6 mila unità vendute per quest’anno e 555 mila nel 2020 mentre la produzione è stimata per 410,8 mila e 470,4 mila, rispettivamente.

I calcoli fatti da IHS Markit riportano una crescita discreta del PIL all’1,3% nel 2019 e all’1,6% nel 2020, dell’inflazione al 4,1%/4%, del tasso d’interesse al 6,5%/7,5%, del tasso di cambio a 3,87 R$/4 R$ per dollaro americano e del prezzo del barile di 70,60 R$/67,26 R$.

Fernando Trujillo, consulente di IHS Markit in Brasile, parteciperà all’Automotive Planning Workshop 2020, che si terrà il 19 agosto presso l’auditorium di Sheraton WTC, a São Paulo, in cui presenterà una proiezione dettagliata di tutti i dati riguardanti il mercato brasiliano durante una conferenza.