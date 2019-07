Sciopero dei trasporti annunciato per domani mercoledì 24 luglio

Brutte notizie per tutti gli automobilisti italiani, soprattutto per quelli in partenza per le vacanze estive. Domani, mercoledì 24 luglio, ci sarà lo sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà autostrade, treni, aerei, taxi e trasporto pubblico. Dunque, ci sarà un vero e proprio blocco che sicuramente porterà disagi.

L’annuncio è stato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti con l’obiettivo di farsi sentire dal Governo e per cercare di iniziare un confronto costruttivo e bilaterale su tutto quello che riguarda il settore dei trasporti e delle infrastrutture.

Trasporti: sciopero previsto per domani in molte città italiane

Il nuovo sciopero sarà indetto con lo scopo di migliorare il settore dei trasporti e per regolarizzare le infrastrutture in modo da renderle più moderne, efficaci ed efficienti. Così facendo, il numero degli incidenti diminuirà.

Il trasporto pubblico sarà quello che risentirà maggiormente dello sciopero previsto per domani. In particolare, gli stop si verificheranno a Genova dalle 11:30 alle 15:30, a Venezia dalle 10:00 alle 13:00, a Milano, Torino e Firenze dalle 18:00 alle 22:00, a Palermo dalle 09:30 alle 13:30, a Napoli dalle 09:00 alle 13:00, a Bologna dalle 11:00 alle 15:00, a Perugia dalle 17:30 alle 21:30 e a Roma e Bari dalle 12:30 alle 16:30.

Come detto poco fa, anche le autostrade saranno incluse nello sciopero. Nelle ultime 4 ore di lavoro verrà interrotto il servizio dagli addetti a impianti, viabilità e sala radio. Il restante personale, invece, per un intero turno.

Anche i lavoratori Anas di sale e operativi termineranno il proprio turno 4 ore prima mentre il restante personale per un’intera giornata. In conclusione, sempre domani mercoledì 24 luglio, gli addetti al noleggio auto, i taxi e il soccorso stradale termineranno il turno di lavoro 4 ore prima. Persino le onoranze funebri ma di un intero giorno.

Per maggiori informazioni, date un’occhiata al tweet pubblicato da Uiltrasporti dove è stato allegato proprio il documento ufficiale.