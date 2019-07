Condivisione auto: oltre 1800 euro risparmiati nei primi 6 mesi del 2019

Uno studio condotto da Jojob, una famosa app che permette di trovare compagni di viaggio per condividere il tragitto casa-lavoro, ha rivelato degli interessanti dati riguardanti la condivisione di auto.

Nel primo semestre del 2019, gli italiani hanno percorso in totale 1.832.115,9 km in condivisione lungo la tratta casa-lavoro. Questo ha permesso di eliminare dalla strada 87.635 auto e di risparmiare ben 2.485.520,70 km. Si tratta di un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Auto: la condivisione ha permesso di risparmiare oltre 300 tonnellate di CO2

Secondo quanto riportato da Jojob, la condivisione dell’auto ha permesso di risparmiare 323 tonnellate di CO2, ossia il 70% in più sempre rispetto ai primi 6 mesi dell’anno scorso (182 tonnellate di anidride carbonica). Se la CO2 fosse stata emessa, sarebbe potuta essere eliminata soltanto con l’utilizzo di 16.153 alberi.

In termini economici, parliamo di un risparmio pari a 497.880 euro, ovvero il 77% di quanto raggiunto in tutto il 2018 (649.721 euro). I dati riportati da Jojob rivelano che gli utenti sono riusciti a risparmiare 1848 euro nel primo semestre del 2019 grazie alla condivisione di parcheggi, carburante e autostrade per la tratta casa-lavoro. Inoltre, la tratta media percorsa è stata di 28 km mentre ogni auto ha avuto in media 2,37 passeggeri.

Oltre che trovare compagni di viaggio, Jojob permette di certificare i viaggi in carpooling, suddividere i costi, sapere quanto si risparmia per ogni tragitto fatto in condivisione, lasciare feedback ai compagni di viaggio e altro ancora. Ovviamente, l’app è disponibile sia per Android che per iOS e può essere scaricata dai rispettivi store ufficiali.