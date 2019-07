FCA annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2019 il 31 luglio

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato oggi che i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre del 2019 saranno pubblicati mercoledì 31 luglio 2019. Un webcast audio in diretta e una conference call dei risultati del Q2 2019 inizieranno alle 13:00 BST / 14:00 CEST / 8:00 am EDT di mercoledì 31 luglio 2019. I dettagli per accedere a questa presentazione sono disponibili nella sezione Investitori del sito Web del Gruppo all’indirizzo www.fcagroup.com.

Mercoledì 31 luglio 2019 saranno pubblicati i risultati finanziari di Fiat Chrysler Automobiles per il secondo trimestre del 2019

Per coloro che non sono in grado di partecipare alla sessione live, un replay rimarrà archiviato sul sito web aziendale ( www.fcagroup.com ) per due settimane dopo la chiamata. Seguiremo con attenzione gli aggiornamenti che arriveranno il prossimo 31 luglio 2019 quando Fiat Chrysler Automobiles presenterà i risultati finanziari per il secondo trimestre del 2019.

Ti potrebbe interessare: FCA: la produzione della Jeep Compass a Melfi inizierà nel primo trimestre del 2020 | Ufficiale

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler risolve il contenzioso con un uomo che ha avuto un incidente accusando la sua auto