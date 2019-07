Ferrari Torneo Simulatori: il torneo di simulazione si terrà fino al 22 settembre

Fino al 22 settembre si terrà il campionato italiano Ferrari Torneo Simulatori aperto a tutti gli appassionati di Maranello. Le varie gare si stanno tenendo presso i Ferrari Simulation Center presenti nei Ferrari Store di Milano (Via Barchet, n°2) e Roma (Via Tomacelli, n°147).

Acquistando il biglietto Time trial, tutti i tifosi potranno affrontare una sfida virtuale sui cordoli del Mugello a bordo di una monoposto tecnologicamente avanzata e un cockpit GT capace di trasmettere un’esperienza di guida davvero simile alla realtà.

Ferrari: prende il via il torneo di simulazione presso i Ferrari Store di Milano e Roma

I migliori 6 piloti delle sessioni di qualifiche saranno invitati alle Finali Mondiali dove potranno assistere alle gare del Ferrari Challenge in programma dal 24 al 27 ottobre proprio sul tracciato del Mugello. Inoltre, sempre i piloti scelti potranno partecipare all’evento conclusivo della stagione.

Il 7° e l’8° posto saranno riservati a tutti coloro che avranno conquistato il miglior tempo sul simulatore della Ferrari 488 Challenge presente presso lo store del capoluogo lombardo, chiamato più precisamente Thrustmasters GT Cockpit. Alla fine, gli 8 finalisti potranno sfidarsi nel paddock del Mugello con l’obiettivo di conquistare il titolo di campione del Ferrari Torneo Simulatori.

Oltre ai campionati riservati a tifosi e fan, il mondo delle corse virtuali di Ferrari va oltre. Ad esempio, il 17 luglio verranno annunciati i piloti della Ferrari Driver Academy Esports Team che parteciperà alla Formula 1 Esports Series 2019.

Questa sarà la stagione più grande ed emozionante di sempre a cui prenderanno parte 10 squadre che si sfideranno per riuscire a portarsi a casa il montepremi di 500.000 dollari. Vi ricordiamo che la stagione 2019 sarà la prima per Ferrari in questo settore, che ha deciso di esplorare visto che si tratta di una delle piattaforme dell’entertainment più in maggiore evoluzione.