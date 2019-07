Charles Leclerc guadagna fiducia dopo aver perso la pole per 0,079 secondi

Charles Leclerc era molto vicino alla pole position nelle qualifiche del GP d’Inghilterra. Il pilota monegasco era sulla buona strada per ottenere il tempo migliore, ma il suo giro veloce nel settore finale non è riuscito a garantire quanto di buono fatto vedere nella prima parte, il che significa che il giovane pilota inizierà la gara in terza posizione. Invece di essere deluso, il pilota della Ferrari giudica positivo il suo risultato perché è assai vicino alle due Mercedes.

Charles Leclerc è contento di essere così vicino alle Mercedes

“Sapevo di essere in vantaggio”, ha detto Leclerc al sito ufficiale della F1 dopo la sessione. “Ho tenuto la testa bassa e ho cercato di ottenere il massimo dal giro e questo è quello che ho fatto. Sono molto molto contento di questo. “Per tutto il weekend abbiamo perso tempo nell’ultimo settore a causa di un problema con il front end che non siamo riusciti a risolvere.”

“Vedendo un così piccolo divario tra me e la prima posizione, sono sicuro che se lavoreremo sulla questione con il nostro front-end, riusceremo a migliorare ulteriormente in gara”. Entrambe le Ferrari inizieranno la gara con la gomma morbida e al momento sembrava una strana decisione, ma Charles Leclerc rivela che ciò era in programma. “Sono stato molto contento di quello che è stato fatto, in quanto ciò era stato esattamente pianificato.” Sarà un grande Gran Premio e, si spera, vedremo una buona gara tra i primi tre.