Resta potrebbe tornare alla Ferrari

L’ex capo progettista della Ferrari, Simone Resta, starebbe per tornare nel team di Maranello con la scuderia del cavallino rampante che cerca di rafforzare il proprio dipartimento tecnico. A metà dello scorso anno, è emerso che Resta sarebbe passato al nuovo progetto Alfa Romeo Racing legato alla Ferrari, ma con la stagione 2019 della Ferrari che non sta andando come sperato, Resta potrebbe tornare in Italia.

“Stiamo valutando la possibilità di far tornare Simone a un certo punto, ma non è qualcosa che abbiamo deciso”, ha detto il capo squadra Mattia Binotto a maggio. Ora, l’insider Ferrari Leo Turrini ha scritto nel suo blog Quotidiano che Resta riprenderà a lavorare a Maranello già “entro la fine dell’estate”.

Nel frattempo, Mattia Binotto ha detto che Sebastian Vettel rimane il primo pilota della Ferrari e che continuerà a beneficiare degli ordini di squadra. “Siamo qui per ottenere più punti possibili”, ha detto al Corriere della Sera. “Ad oggi Vettel è ancora in testa, quindi nelle situazioni 50-50 lo privilegeremo. Ma Leclerc si sta avvicinando e le cose potrebbero essere diverse in futuro. Nelle prossime settimane intanto potrebbe venire ufficializzato questo importante ritorno in Ferrari che spera di ridurre il gap dalla Mercedes.