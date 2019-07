Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc e Vettel delusi: “Mercedes lontane”

Anche nella prima giornata di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna le Ferrari non hanno impensierito le Mercedes soprattutto sul passo gara, con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton rispettivamente primo e secondo delle PL2. I 197 millesimi di distacco tra il finlandese e Charles Leclerc lascerebbero immaginare almeno una rossa competitiva e, invece, proprio il driver monegasco smorza qualunque entusiasmo. In perenne ritardo rispetto al compagno di scuderia Sebastian Vettel, sesto al mattino e quarto al pomeriggio.

Gran Premio di Gran Bretagna, Charles Leclerc: “Lontani da Mercedes”

Giornata difficile. “Oggi è stata una giornata piuttosto difficile per noi, abbiamo testato un bel po’ di cose. Penso che il passo di qualifica non sia poi così male, ma sul ritmo di gara abbiamo faticato parecchio. Dobbiamo lavorare su questo, cercando di migliorare sull’anteriore sinistra, soprattutto, ma in generale sulle gomme anteriori”.

Problema gomme. “Erano in una brutta situazione dopo la simulazione di gara”.

Il divario con Mercedes. Hanno confermato di essere la squadra da battere, mi aspettavo questo. Sono abbastanza sicuro che abbiano ancoro molto da far vedere. Non sono soddisfatto. Forse mi costringo un po’ a sorridere. Questo non è stato una grande giornata per la squadra in generale. Dobbiamo lavorare, specialmente sul passo gara. Siamo abbastanza lontani rispetto a Mercedes. Ci lavoreremo e speriamo di fare qualche progresso per domani”.

Nuovo asfalto. “È molto liscio. Forse un po’ troppo liscio, ma noi piloti non siamo mai contenti. In definitiva è molto scorrevole, il grip è incredibile, quindi va bene, ma a me piace quando è un po’ più accidentato”.

Forte vento. “Sì, è piuttosto difficile specialmente su una pista come Silverstone con curve ad alta velocità. Nelle PL2 è stato più complicato che nelle PL1”.

Sebastian Vettel: “Pomeriggio di alti e bassi”

Prove libere in chiaroscuro. “Non sono completamente felice. È stato un pomeriggio complicato. Abbiamo provato un paio di cose, magari torneremo indietro, c’è un po’ di tempo per pensarci”.

Le difficoltà. “Il ritmo è stato difficoltoso, penso che nelle PL2 ci siano stati alti e bassi per molte ragioni. Abbiamo provato alcune cose. Non sono così infastidito da uno o due particolari tempi sul giro, si tratta di un quadro più generale. La Mercedes è sembrata velocissima ed è la vettura da battere, perciò vedremo domani”.

Il piano per domani. “Oggi abbiamo fatto questo e alcune cose non hanno funzionato, perciò dobbiamo scegliere le carte giuste per domani. Abbiamo provato cose sulla vettura e sul set-up, e la vettura è parsa piuttosto nervosa. Sceglieremo cosa mantenere e cosa togliere. Le Mercedes sono sembrate molto molto forti, e sarà una lotta ravvicinata tra noi e le Red Bull“. Battuta finale sul nuovo manto stradale di Silverstone: “L’asfalto è differente dallo scorso anno, è più liscio e ha più grip e dunque è piuttosto divertente”.