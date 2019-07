Legge Bersani: quanto conviene a Milano, Roma e Napoli

Una nuova indagine sulla Legge Bersani, condotta da SosTariffe.it, illustra quanto convenga in termini di assicurazione per i guidatori, specialmente i più giovani, che hanno diritto a ereditare la classe di merito di un convivente o un familiare, risparmiando notevolmente sulla polizza sottoscritta. Per una visione d’insieme più nitida, lo studio ha preso in considerazione tre diverse casistiche, esaminando i costi per i residenti nelle città di Milano, Roma e Napoli.

Legge Bersani: quanto conviene

Preso come riferimento un’automobilista 18enne e neo-patentato, che intenda coprire la propria vettura (una Fiat Panda di terza generazione) con o senza i vantaggi conferiti dal decreto, utilizzare la Legge Bersani comporta un risparmio fino a 2748 euro sull’importo da versare alla compagnia assicurativa. Il vantaggio in questione è strettamente correlato al luogo di residenza del conducente. Le simulazioni eseguite col comparatore di SosTariffe.it fanno riferimento a luglio 2019.

Città a confronto

Sfruttare la Legge Bersani a Milano implica una spesa che va da un minimo di 481 euro a un massimo di 1549 euro. Tolta la norma, oscilla tra i 653 ed i 3128 euro. Avvalersi della Legge Bersani nell’esempio considerato garantisce quindi un risparmio minimo di 172 euro e un massimo di 2.647 euro.

Discorso analogo per quanto riguarda Roma. Capitalizzando la favorevole normativa, infatti, la Rc Auto costa almeno 752 euro e può arrivare a 1.964 euro, mentre senza le cifre salgono a 936 euro (minimo) e 3500 euro (massimo). Da 184 euro, il risparmio può salire fino a 2.748 euro.

Nota dolente Napoli, dove, con o senza agevolazioni, coprire un’automobile costa tanto. Per la precisione, richiedendo di applicare la Legge Bersani, si va da un minimo di 1532 euro a un massimo di 3527 euro. Senza, invece, da un minimo di 2201 a un massimo 3527 euro. In conclusione, il risparmio va da 669 a 1.995 euro.