Fiat festeggia oggi 120 anni di storia

Oggi 11 luglio 2019 Fiat festeggia 120 anni dalla nascita. La casa automobilistica torinese infatti è stata fondata esattamente l’11 luglio 1889 da Giovanni Agnelli. Oggi, Fiat è la quarta casa automobilistica più antica del mondo. Solo Mercedes-Benz e le due società francesi Peugeot e Renault producono veicoli a motore da più tempo. A proposito di questo importante anniversario, anche il Presidente di FCA John Elkann ha voluto dire la sua. Il numero uno del gruppo italo americano parlando con il quotidiano “La Stampa” ha dichiarato: “I 120 anni sono un grandissimo obiettivo raggiunto perché poche società nel mondo hanno maturato questa longevità. È un enorme orgoglio. Mi ricordo bene quando nel 1999 festeggiavamo i 100 anni”.

Per festeggiare i 120 anni dell’azienda, le poste italiane hanno lanciato un francobollo con un’immagine che rappresenta la Fiat 3½ HP, la prima vettura dell’azienda. Questa è una delle tante iniziative messe in atto dalla casa italiana per festeggiare questo importante traguardo raggiunto. Ovviamente la speranza di tutti è che il celebre marchio italiano continui ad essere protagonista del settore anche in futuro. Di questo John Elkann si dice sicuro. Ricordiamo che il brand torinese nel futuro prossimo punterà forte sulle nuove tecnologie con l’arrivo l’anno prossimo della nuova Fiat 500 elettrica, capofila di quella che si prospetta come un’autentica rivoluzione.