Jeep Wrangler 2020: previsti nuovi motori e un aumento dei prezzi

La Jeep Wrangler 2020 è più vicina che mai. Nelle ultime ore, su JLWranglerForums sono state pubblicate alcune informazioni interessanti le quali rivelano delle piccole modifiche apportate all’iconico fuoristrada.

Innanzitutto, è previsto un aumento di prezzo di 250 dollari in tutto il mondo. Ad esempio, la Jeep Wrangler Unlimited Sport 2020 dovrebbe partire da 312.795 dollari. Sempre dalle stesse informazioni si evince che l’edizione Moab non arriverebbe ma pare verrebbe sostituita da un pacchetto chiamato Black & Tan basato sull’allestimento Sport S e forse disponibile sia per i modelli a 4 porte che per quelli a 2 porte.

Jeep Wrangler: la versione Moab non verrà proposta con la nuova generazione

Per 1695 dollari, questo pack aggiungerebbe dei sedili in tessuto Heritage Tan, Wizard Black sui paraurti, sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici, clima bi-zona, badge Jeep neri, cerchi Machined Granite Crystal da 17”, pneumatici all-terrain e altro ancora.

Per i modelli di serie della Jeep Wrangler 2020, l’opzione LED Lighting Group potrebbe essere disponibile fino all’allestimento Sport S. Jeep proporrebbe un display da 8.4 pollici per l’infotainment separato dal Premium Audio Group, quindi si potrà pagare solo 995 dollari per lo schermo più grande oppure 1595 dollari per l’intero gruppo. L’Advanced Safety Group dovrebbe aggiungere i fari abbaglianti automatici e lo schermo da 8.4 pollici per lo UConnect.

Sull’edizione attuale potrebbe essere necessario aggiungere 1000 dollari per il motore a 4 cilindri da 2 litri con sistema eTorque e altri 2000 dollari per la trasmissione a 8 velocità. Sulla Jeep Wrangler 2020, invece, il 2 litri verrebbe proposto senza costi aggiuntivi. La versione Sahara offrirebbe il sistema eTorque anche accanto al Pentastar V6 da 3.6 litri aggiungendo 1000 dollari (+2000 euro per il cambio automatico).

Le informazioni riportano che l’allestimento Sahara potrebbee essere l’unico ad avere la tecnologia eTorque. Le varianti Sport e Rubicon 2020 otterrebbero un propulsore 2.0 senza eTorque con sistema Electronic Stop-Start (ESS). Il modello attuale richiederebbe 3000 dollari per poter avere il powertrain da 2 litri e la trasmissione automatica ma il prezzo dovrebbe dimezzarsi (1500 dollari) sulla nuova generazione.

La versione con motore V6 da 3.6 litri + ESS + cambio manuale a 6 rapporti potrebbe essere il pacchetto a costo zero per il 2020. L’aggiunta del cambio automatico a 8 velocità, invece, richiederebbe 2500 dollari in più. Si tratta di un aumento di 500 dollari rispetto al model year 2019.

Infine, la stessa fonte conferma che il motore EcoDiesel V6 da 3.6 litri potrebbe essere disponibile più in là ed essere aggiunto all’intera gamma Unlimited (Sport, Sahara e Rubicon) e non solo su Sahara e Rubicon come annunciato in precedenza.