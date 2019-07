Fiat Argo raggiunge le 150.000 unità prodotte in Brasile

Fiat celebra questa settimana a Betim (MG) in Brasile la produzione dell’unità unità 150 mila della sua berlina compatta Fiat Argo. Lanciato in Brasile poco più di due anni, il modello raggiunge questa storica impresa con il record di vendite mensili e crescita del 30% della quota di mercato rispetto allo stesso periodo del 2018. Solo nel mese di giugno sono state 7.539 le unità vendute in tutto il paese, superando il mese di ottobre 2018 (6.880 unità) come il miglior mese di vendite mai registrato. Insieme ai pickup Toro e Strada, il modello è in cima alla lista dei veicoli Fiat nel mercato brasiliano.

Solo nel 2018 (primo anno intero di vendite), Fiat Argo ha raggiunto 63.017 unità vendute. L’unità numero 100 mila, a sua volta, è stata venduta più recentemente (a marzo di quest’anno), mentre ora a luglio si celebra l’arrivo nel mercato del numero 150 mila. Questa volta il pluripremiato modello è stato prodotto in colore rosso Monte Carlo e configurato nella versione Trekking, equipaggiato con un motore 1.3 Firefly fino a 109 CV, cambio manuale a 5 marce e dotato di una serie di accessori estetici. Ricordiamo infine che Fiat celebra anche il 43 ° anniversario dell’inaugurazione del complesso produttivo Betim (MG), il primo installato fuori dalla cintura industriale di San Paolo. In totale, il conglomerato di produzione ha già prodotto oltre 15,6 milioni di veicoli.