Alfa Romeo Racing ha come bersaglio la McLaren al GP d’Inghilterra

Il boss di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur ha rivelato che la sua squadra sta prendendo di mira la McLaren come scuderia da battere nelle prossime gare, a partire dal Gran Premio d’Inghilterra del prossimo weekend a Silverstone. La McLaren in questo momento si trova al quarto posto nel Campionato costruttori, con l’Alfa Romeo che ha due posti in meno in classifica e 30 punti in meno dopo aver portato tutte e due le sue monoposto a punti in Austria.

Tuttavia, hanno raccolto solo tre punti rispetto ai 12 della McLaren al Red Bull Ring e hanno rivelato che battere la squadra inglese è il loro prossimo obiettivo. Vasseur ha dichiarato a Motorsport.com: “Penso che abbiamo fatto un buon passo avanti nelle ultime due o tre gare. Dobbiamo migliorare un po’ il ritmo per poter lottare con la McLaren. Questo sarà il nostro prossimo obiettivo.”

“Se guardiamo alle ultime gare, loro sembrano in vantaggio, ma abbiamo buoni aggiornamenti in cantiere. Di sicuro abbiamo bisogno di fare un passo avanti per combattere con loro nelle gare. Abbiamo un pacchetto per Silverstone e alcuni altri aggiornamenti per la Germania e l’Ungheria, ma dobbiamo essere realistici, tutti stanno spingendo come matti e porteranno anche loro qualche novità” ha concluso il numero uno di Alfa Romeo Racing.