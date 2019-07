Kimi Raikkonen: ecco cosa farebbe il finlandese per rendere la F1 più spettacolare

Kimi Raikkonen ritiene che la Formula 1 migliorerebbe dal punto di vista dello spettacolo se l’analisi dei dati fosse vietata. Il finlandese pensa che lo sport sia rovinato dai numeri e che rimuovendo i dati le squadre avrebbero meno idea di quale strategia scegliere e quindi le gare sarebbero più eccitanti. “Se fosse possibile, rimuoverei tutte le analisi dei dati”, ha detto Raikkonen alla rivista austriaca Motor Profis. “Non potendo più regolare la propria auto con così tanti dati, le sensazioni conterebbero di più e certe qualità farebbero la differenza. ”

Il pilota dell’Alfa Romeo pensa che la Formula 1 possa fare una capatina in uno dei circuiti della Nascar. “Correre in un ovale sembra molto facile, ma la verità è lontana da ciò. È una corsa più pura. Se ti rendi conto che non sei abbastanza veloce, puoi parlare con gli altri, ma alla fine devi trarre delle conclusioni da solo. Ma in Formula 1, i dati dicono tutto quello che devi sapere. Se devi trovare la tua configurazione e non puoi guardare il computer, allora sarebbe uno sport completamente diverso. ” La Formula 1 sarebbe sicuramente uno sport diverso se l’analisi dei dati fosse vietata, ma se sarebbe più divertente o comunque sarebbe sicuramente molto diverso da ora”, ha concluso Kimi Raikkonen.