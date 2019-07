Jeep: grande successo agli OFF ROAD Magazine Awards 2019

Il marchio Jeep si è assicurato una serie di importanti riconoscimenti all’edizione 2019 dei premi assegnati dai lettori di OFF ROAD Magazine, la nota rivista tedesca specializzata in veicoli 4×4 e SUV.Tre modelli della casa automobilistica di Fiat Chrysler si aggiudicano il podio nell’edizione 2019 del premio assegnato dai lettori della rivista tedesca specializzata. La nuova Jeep Wrangler è la regina della categoria “Off-Road” per il sesto anno consecutivo. Renegade è stata nominata miglior SUV nella categoria “Sub-compact” per il quinto anno consecutivo. Grand Cherokee è il “Luxury SUV” preferito tra i marchi di importazione. Wrangler ha conquistato invece il secondo posto nella categoria “Novità dell’anno”.

Il marchio Jeep trionfa agli OFF ROAD Magazine Awards 2019 con 3 diversi modelli

La prima edizione degli OFF ROAD Awards si è svolta nel 1982. Negli anni la rivista ha continuato ad offrire ai propri lettori la possibilità di votare il proprio modello 4×4 preferito. Oltre 38.500 lettori hanno partecipato all’edizione di quest’anno. Ovviamente molto soddisfatti i dirigenti della casa americana che si sono detti contenti di ricevere il prestigioso riconoscimento per i loro modelli.Ricordiamo infine che già l’anno scorso il marchio americano aveva trionfato in questo concorso.

Leggi anche: FCA: la produzione della Jeep Compass a Melfi inizierà nel primo trimestre del 2020 | Ufficiale