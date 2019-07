Ricciardo e Bottas nella lista dei desideri di Ferrari per il 2020

Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas sono gli obiettivi principali della Ferrari per sostituire Sebastian Vettel se quest’ultimo dovesse decidere di ritirarsi alla fine della stagione. Il contratto di Vettel a Maranello si esaurisce alla fine della stagione 2020, ma recentemente è stato detto che il tedesco starebbe pensando di ritirarsi da questo sport. Ricciardo ha un accordo biennale con la Renault, dopo essere arrivato all’inizio di questa stagione dalla Red Bull. Mercedes e Ferrari hanno preso in considerazione Ricciardo per la stagione 2019, ma hanno deciso di optare per altre soluzioni e il pilota australiano potrebbe essere cauto nel valutare un nuovo cambio di scuderia, poiché crede fermamente negli obiettivi a lungo termine della Renault.

Bottas sa che il suo accordo attuale alla Mercedes si esaurisce alla fine di questa stagione e Toto Wolff ha già dichiarato che il finlandese “sa che ha bisogno di mostrare di cosa è capace” per mantenere il suo posto alle Silver Arrows la prossima stagione. Esteban Ocon è il pilota di riserva per Mercedes ed è considerato come il primo concorrente per il posto di Bottas. La Ferrari ha già dichiarato di non avere alcun interesse per Max Verstappen della Red Bull, ma secondo Autoaction, il suo ex compagno di squadra Ricciardo interessa la Ferrari che guarda anche Bottas. La coppia sarà in cima alla lista dei desideri della Ferrari nel caso in cui le voci su Vettel, che continuano a girare nel paddock nonostante le smentite, si dovessero concretizzare.