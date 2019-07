Piero Ferrari: Leclerc ricorda Lauda

Il vicepresidente della Ferrari, Piero Ferrari, ha dichiarato che l’inizio della carriera di Charles Leclerc a Maranello, gli ricorda quella del compianto Niki Lauda. Il giovane monegasco ha firmato per la Ferrari dopo aver impressionato nella sua stagione da debuttante alla Sauber nel 2018. Il giovane ha sostituito il veterano Kimi Raikkonen, che ha fatto il passaggio inverso approdando all’Alfa Romeo Racing (ex Sauber).

Il Vice Presidente della Ferrari paragona il giovane monegasco al compianto Niki Lauda

Il pilota monegasco deve ancora vincere una gara con la Ferrari, ma è arrivato molto vicino domenica prima di essere superato da Max Verstappen a pochi giri dalla fine. Leclerc ha registrato due pole position ed è sembrato forte in entrambe le gare, ma un guasto al motore in Bahrain gli è costato la vittoria e la velocità di Verstappen era troppo per il giovane in Austria.

“Sai chi mi ha ricordato a Spielberg? Un giovane Niki Lauda”, ha detto Piero al giornale II Resto del Carlino. “(Alain) Prost, Schumi (Michael Schumacher), (Fernando) Alonso e (Sebastian) Vettel sono arrivati ​​a Maranello già campioni del mondo, ma Leclerc sta seguendo la strada di Niki: è già una garanzia per la Ferrari. “Spero che vincerà presto, in quanto la Formula 1 ha bisogno di buone storie e di nuovi campioni.”