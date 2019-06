Alfa Romeo Racing: i commenti dei protagonisti dopo il Gp in Austria

Frederic Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto del lavoro svolto oggi, abbiamo messo due vetture in zona punti per la prima volta in questa stagione e abbiamo dimostrato ancora una volta che possiamo competere con le altre scuderie. Sapere quando attaccare e quando controllare le gomme e avere entrambe le monoposto in zona punti è una ricompensa per tutta la squadra. Avremmo potuto forse segnare qualche altro punto alla fine, quando stavamo prendendo Sainz con entrambe le vetture, ma alla fine possiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto. Abbiamo mostrato miglioramenti nelle ultime gare, quindi punteremo a proseguire su questa strada”.

Kimi Raikkonen ha dichiarato: “Possiamo essere soddisfatti dei punti ottenuti, è stato un buon risultato per la squadra: ho fatto una buona partenza e i primi giri sono stati abbastanza buoni, ma poi è diventato un po’ più difficile, ho sentito che mi mancava un po’ la velocità per sfidare le macchine intorno a me e quando l’ho fatto, ho dovuto fare attenzione con le gomme, è stato un bilanciamento, cercando di mantenere le gomme in vita abbastanza a lungo pur andando abbastanza veloce. Ma alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato, abbiamo ancora margini per migliorare, mi sembra che ieri siamo stati un po’ meglio, ma le nostre prestazioni stanno migliorando “.

L’altro pilota di Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi ha detto invece: “Sono così felice di aver ottenuto il mio primo punto, è una sensazione fantastica ed è un grande peso tolto dalle mie spalle, penso che questo sia il massimo che avremmo potuto fare oggi, quindi sono davvero contento. Abbiamo avuto una qualifica davvero positiva ieri, ma la gara di oggi è stata molto difficile. Perez era dietro di me per la maggior parte del pomeriggio e la pressione era pesante, ma volevo davvero questo punto. Siamo stati premiati oggi, ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Dalla Francia abbiamo fatto un passo nella giusta direzione e dobbiamo continuare così “.