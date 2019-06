Hamilton era stato avvertito in anticipo che Raikkonen era dietro di lui

Lewis Hamilton, è stato punito per aver ritardato Kimi Raikkonen durante le qualifiche. Il pilota inglese, che partirà dal quarto posto sulla griglia, ha detto che “non era a conoscenza” del fatto che l’Alfa Romeo del finlandese si stesse avvicinando a lui in pista durante il suo giro veloce. Tuttavia i messaggi radio hanno rivelato che in Mercedes avevano comunicato al pilota inglese che sarebbe stato raggiunto da entrambe le Alfa Romeo dopo aver lasciato i box.

Hamilton ha ricevuto un secondo messaggio radio che gli ha detto quanto fosse vicino Raikkonen. Il pilota dell’Alfa Romeo ha alzato il dito medio a Hamilton mentre indietreggiava e interrompeva il suo giro. Parlando dopo le qualifiche, Lewis Hamilton ha ammesso che la sua guida probabilmente ha ritardato Raikkonen. La commissione di gara del Gran Premio di Formula 1 che si correrà oggi in Austria dunque ha deciso di «retrocedere» il britannico dalla seconda posizione alla quinta. Poi però il nuovo regolamento ha fatto si che il pilota inglese fosse spostato in quarta posizione.

