Kimi Raikkonen si rammarica per il ritardo nell’aggiornamento della sua Alfa Romeo

Kimi Raikkonen non nasconde il suo malcontento per come stanno andando le cose nella sua prima stagione in Alfa Romeo Racing. Dopo un avvio di campionato discreto con il pilota finlandese riuscito ad andare a punti in tutti e 4 i primi Gran Premi della stagione le cose si sono inceppate a partire dal Gran Premio della Spagna. Anche a Monaco e in Canada il pilota finlandese e il suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi hanno visto sensibilmente peggiorare le proprie prestazioni in gara.

Raikkonen spera in qualche novità importante per la sua monoposto nel GP di Francia

Secondo Kimi Raikkonen questo calo dipenderebbe da un ritardo negli aggiornamento alla sua monoposto. Nonostante la mancanza di evoluzioni dell’Alfa Romeo, Kimi Räikkönen è d’accordo sul fatto che i pneumatici Pirelli non hanno nulla a che fare con questa scarso rendimento, indicando le responsabilità di questa involuzione nei mancati aggiornamenti della monoposto.

In Francia il pilota finlandese si augura che le cose possano migliorare e anticipa che qualche novità importante verrà implementata nelle monoposto della scuderia del Biscione. Vedremo dunque se l’ex team Sauber riuscirà ad imboccare la strada giusta in questa stagione di Formula 1 che fin qui è stata abbastanza deludente per la scuderia che ad inizio campionato sembrava poter ambire addirittura per la quarta posizione in classifica.