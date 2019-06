Jeep: il marchio americano ha un nuovo leader in Nord America

L’iconico marchio Jeep di Fiat Chrysler Automobiles ha un nuovo leader nel suo mercato più importante. Jim Morrison, che in passato guidava il marchio di camion Ram in Nord America, è ora responsabile della Jeep in Nord America. Prende il posto di Tim Kuniskis, che torna a supervisionare marchi di autovetture come Dodge e Chrysler in Nord America, oltre a mantenere la supervisione di Alfa Romeo a livello globale.

Cambio della guardia al vertice di Jeep in Nord America

Morrison ha una precedente esperienza con Jeep come direttore del marketing dei prodotti di marca e del coordinamento globale e ha ricoperto una serie di posizioni per la compagnia negli Stati Uniti e in Canada per oltre 20 anni di carriera. È nato a Fredericton, nel New Brunswick. Nel frattempo, Mike Koval Jr. è stato nominato direttore del marketing dei prodotti a marchio US Ram. Reid Bigland invece rimane a capo del marchio Ram.

I cambiamenti arrivano in un momento interessante per FCA. Anche se quest’anno il marchio Ram ha registrato un calo (24% fino a maggio rispetto allo stesso periodo di un anno fa), tutti gli altri marchi, compresa la Jeep (in calo del 7%), hanno visto un calo delle vendite rispetto allo scorso anno. Michelle Krebs, executive analyst di Autotrader di Cox Automotive, ha detto che non è chiaro se le mosse abbiano qualcosa a che fare con le vendite di Jeep, che ha avuto “un favoloso 2018”.