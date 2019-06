Schumacher Jr: “La Formula 1 è chiaramente il mio obiettivo”, ma ammette il secondo anno in F2

Mick Schumacher sta ancora sognando un futuro in Formula 1, ma ammette di aver bisogno di una seconda stagione in F2, così da poter imparare alcune importanti lezioni necessarie. Schumacher è attualmente 15 ° in classifica e non ha segnato un punto dalla seconda gara in Azerbaigian tre round fa. Il ventenne ha vinto il campionato europeo F3 dopo una bella esibizione di forma nella seconda metà della stagione. Simile a suo padre, sembra che il giovane Schumacher abbia la giusta mentalità quando commette alcuni errori in pista.

Schumi Jr non ha fretta: “Un altro anno in F2 mi farà bene

“Ci saranno sempre battute d’arresto, ma rimango concentrato su me stesso”, ha detto Schumacher alla rivista tedesca, Socrates. “Cercare di nascondere il lato negativo e ottenere qualcosa di positivo dalla situazione, non è sempre facile, ma posso continuare a imparare in questo modo”. Anche con la pressione dei media e dei fan, il giovane pilota tedesco continua a sembrare fresco e rilassato quando si tratta di parlare di Formula 1. Ha già avuto un test drive con la Ferrari quest’anno, ma sa che deve procedere lentamente prima di raggiungere il suo obiettivo. “Il mio obiettivo è chiaramente la Formula 1, ma non ho un calendario preciso per quando ciò avverrà: per me, si tratta di fare un passo alla volta e andare in Formula 1 solo quando sarò pronto. Quindi se devo fare una seconda stagione in Formula 2 la farò sicuramente “, ha aggiunto.