Jeep Grand Commander avvistato in Michigan

Nelle scorse ore è stato avvistato un esemplare di Jeep Grand Commander in Michigan. Si tratta di un avvistamento insolito visto che il veicolo al momento viene venduto in esclusiva nel mercato auto della Cina. Si tratta di un grande suv con tre file di sedili e sette posti, basata sulla Cherokee, entrata in produzione in Cina alla fine del 2018. Sotto questo nome dal suono estremamente autorevole c’è una piattaforma Cherokee allungata con alcuni cambiamenti all’esterno, tra cui sporgenze molto generose e un motore molto piccolo. È il Tigershark turbocharged da 2,0 litri in linea che produce 231 CV e 258 lb-ft di coppia.

Nelle scorse ore è stato avvistato un esemplare di Jeep Grand Commander in Michigan

Cosa ci fa Jeep Grand Commander nel Michigan, dove è stato fotografato? Prima che il modello debuttasse in Cina nel 2018, ci si aspettava che il Grand Commander arrivasse negli Stati Uniti. successivamente questa possibilità era stata smentita anche se negli ultimi tempi si è tornato nuovamente a parlare del possibile debutto di questo veicolo in USA ma forse con un nome diverso rispetto a quello con cui viene commercializzato in Cina. Se davvero il Grand Commander dovesse venire venduto anche in USA molto probabilmente verrebbe prodotto localmente negli Stati Uniti.