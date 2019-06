Ferrari si aspetta prestazioni migliori nelle prossime gare

Ferrari è andata nel weekend del Gran Premio di Francia sapendo di dover affrontare una dura lotta per detronizzare la Mercedes. Grazie a Charles Leclerc, sono usciti dalla Francia con un terzo posto, ma la squadra sta anticipando la possibilità di raggiungere livelli ancora più alti nei prossimi Gran Premi sul calendario. Il primo di questi sarà il Gran Premio d’Austria di questo fine settimana, che si svolgerà sulla breve ma difficile Red Bull Ring nelle Alpi della Stiria che, con il giro che inizia con tre lunghi rettilinei, potrebbe giocare a favore delle potenti Ferrari SF90.

E con le gare successive a Silverstone – dove Sebastian Vettel ha trionfato lo scorso anno – e Hockenheim – dove Vettel avrebbe quasi certamente trionfato lo scorso anno, se non fosse uscito di pista, il Team Principal di Ferrari, Mattia Binotto, si dice cautamente ottimista per le chance della sua squadra nl prossimo mese e mezzo di gare.

“Stiamo continuamente comprendendo meglio la nostra macchina, abbiamo alcune idee”, ha detto Binotto ai media in Francia. “Abbiamo visto, come in Canada, anche il vantaggio tra Ferrari e Mercedes in diverse gare e circuiti è diverso e potremmo aspettarci circuiti ancora migliori per noi nelle prossime gare. “Ma per di più, sappiamo che dobbiamo sviluppare e migliorare la macchina “.

Guardando al programma Ferrari per il Gran Premio d’Austria, Binotto ha dichiarato: “La pista austriaca è molto diversa dal circuito Paul Ricard. Il primo settore presenta lunghi rettilinei e frenate in linea retta, mentre la seconda parte è più stretta, con un mix di curve a bassa e media-alta velocità. “Abbiamo diversi elementi di prova da valutare, principalmente per darci un quadro più chiaro del motivo per cui alcuni degli aggiornamenti che abbiamo portato a Le Castellet non hanno funzionato come previsto.