Nuovo Jeep Gladiator ora può essere abbinato a 3 sistemi di scarico custom di MagnaFlow

Il nuovo Jeep Gladiator ora può essere equipaggiato con i nuovissimi sistemi di scarico ad alte prestazioni realizzati da MagnaFlow disponibile in 3 diverse configurazioni.

In particolare, i possessori del fuoristrada americano interessati ai componenti possono scegliere due sistemi della serie Street e uno della serie Rock Crawler, quest’ultimo progettato per la massima distanza e con un instradamento ottimale dei tubi per non avere problemi quando si porta fuori strada il Jeep Gladiator.

Jeep Gladiator: MagnaFlow presenta 3 nuovi sistemi di scarico custom per il fuoristrada

Entrambi i sistemi di scarico della serie Street di MagnaFlow sono in grado di offrire un suono confortevole sia all’interno che all’esterno. Esteticamente, il primo sistema di scarico della Street Series presenta un singolo terminale sul lato del guidatore con una punta in acciaio inossidabile lucido mentre l’altro è dotato di un doppio terminale con finitura nera satinata. I due sistemi di questa serie usano dei tubi piegati a mandrino da 7,62 cm e dei silenziatori ovali da 60,96 x 20,32 x 12,7 cm.

Per quanto riguarda la serie Rock Crawler, il sistema di scarico viene disposto per permettere al proprietario di avere spazio aggiuntivo per paraurti, aggiornamenti alle sospensioni aftermarket e per altre modifiche applicate al telaio. Questo sistema di MagnaFlow, inoltre, mette a disposizione una singola uscita sul lato guida e fornisce un sound esterno più aggressivo.

Rispetto alla Street Series, il sistema di scarico della Rock Crawler è composto da tubi a mandrino da 6,35 cm mentre la marmitta ovale è della stessa misura. Il prezzo per questi sistemi di scarico cat-back parte da 516,66 dollari. Vi ricordiamo, invece, che negli Stati Uniti il Jeep Gladiator 2020 costa 33.545 dollari per la versione Sport e 43.545 dollari per la Rubicon.