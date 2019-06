Jeep Renegade WSL: debutta la versione speciale per il World Surf League 2019

In occasione del World Surf League 2019, Jeep ha deciso di presentare un’edizione speciale del suo popolare SUV compatto dedicata al mercato brasiliano con il nome di Jeep Renegade WSL.

Con un prezzo di partenza in Brasile di 99.590 R$, il crossover americano è stato lanciato durante la fase finale della tappa brasiliana del WSL 2019 a Saquarema (Rio de Janeiro) dove ha vinto il surfista Filipe Toledo, uno degli ambasciatori di Jeep nel surf.

Jeep Renegade WSL: il brand americano svela una versione dedicata al WSL 2019

Dotato delle iniziali del World Surf League, il Jeep Renegade WSL verrà proposto in Brasile in soli 500 esemplari, tutti dotati di alcuni pannelli in nero (compreso il tetto). La speciale edizione dispone anche di un adesivo nero sul cofano e del logo World Surf League posto sui laterali.

Altre caratteristiche offerte dallo speciale SUV includono cerchi in lega da 17” in nero/bianco perla e un portapacchi posizionato sul tetto in grado di trasportare fino a 50 kg di peso. L’abitacolo del Jeep Renegade WSL è caratterizzato da diffusori d’aria e altoparlanti oscurati, sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay, climatizzatore bi-zona, sedili in pelle e sensori di parcheggio posteriori.

Sotto il cofano del SUV compatto dedicato al World Surf League troviamo il motore aspirato a 4 cilindri E.torQ Evo 1.8 Flex da 135/139 CV (a seconda della versione), abbinato alla trazione anteriore e alla trasmissione automatica Aisin a 6 rapporti con modalità Sport.

I primi 20 esemplari del Jeep Renegade WSL verranno proposti a partire dal 30 giugno tramite una pre-vendita, versando un anticipo di 1000 R$.